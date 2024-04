Sinner-Kotov lunedì alle 20 LIVE su Sky Sport

Dopo la vittoria nel derby con Sonego, Sinner affronterà il russo Kotov, n. 72 al mondo: in palio un posto negli ottavi. L'incontro è in programma lunedì alle 20, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Madrid. Dopo la vittoria all'esordio nel derby contro Lorenzo Sonego, l'altoatesino sarà impegnato lunedì alle 20 nel 3° turno del torneo spagnolo contro il russo Pavel Kotov, n. 72 al mondo, mai affrontato in carriera. Una sfida inedita per Jannik che insegue la qualificazione agli ottavi del Madrid Open per la seconda volta in carriera dopo il 2022. Il confronto con Sinner sarà la terza partita alla Caja Magica per Kotov che, dopo aver eliminato all'esordio lo spagnolo Ramos Vinolas, ha impiegato 3 ore e 18 minuti per battere Jordan Thompson, annullando due match point.