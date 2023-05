Giornata dedicata al turno decisivo delle qualificazioni agli Internazionali d'Italia, quinto Masters 1000 della stagione. Impresa di Flavio Cobolli, che batte lo statunitense Nava e si assicura un posto nel main draw. Eliminati Agamenone, Pellegrino e Maestrelli. Il torneo è in diretta da mercoledì su Sky Sport e in streaming su NOW

Si delinea il tabellone maschile degli Internazionali d'Italia. Nel turno decisivo delle qualificazioni, impresa di Flavio Cobolli, che batte in rimonta lo statunitense Emilio Nava 4-6, 7-6, 7-5 dopo due ore e mezza di battaglia e si assicura un posto nel main draw del Foro Italico. Eliminati invece Agamenone, Pellegrino e Maestrelli. Mercoledì si giocheranno i match di 1° turno. Pattuglia azzurra che sale a 10 e che è guidata da Jannik Sinner, testa di serie numero 8 del seeding. Gli Internazionali d'Italia sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 10 al 21 maggio.