Giornata azzurra agli Internazionali, con ben sette italiani impegnati oggi al Foro Italico. Apre le danze Giulio Zeppieri, che affronta il tedesco Altmaier. Più tardi in campo anche Cecchinato, Nardi, Sonego, Passaro, Napolitano a Arnaldi. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW