Dopo Rune-Ruud, si decide oggi al Foro Italico la seconda semifinale degli Internazionali d'Italia. Daniil Medvedev lascia appena quattro giochi al sorprendente qualificato tedesco Yannick Hanfmann (101 del ranking). Non prima delle 20.30 la sfida tra Tsitsipas e Coric in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Dopo Rune-Ruud, gli Internazionali decidono la seconda semifinale. Daniil Medvedev non sbaglia: il russo, che non aveva mai vinto una partita a Roma, vola tra i migliori quattro al Foro Italico. Per il n°3 del mondo si tratta della seconda volta in un Masters 1000 sul rosso, dopo la semifinale nel 2019 a Montecarlo. Medvedev ha battuto con un doppio 6-2 il tedesco Yannick Hanfmann, n°101 del ranking (ma salito al 64 nella classifica virtuale) e già giustiziere al Foro di Fritz, Rublev e Cecchinato. Ora il russo attende il vincente dell'ultimo quarto di finale. Non prima delle 20.30 il greco Stefanos Tsitsipas (5 del seeding) affronta il croato Borna Coric (15): match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.