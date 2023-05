Bronzetti vince Rabat: è il 1° titolo in carriera

La riminese batte in finale l'austriaca Grabher e diventa la ventunesima italiana a conquistare almeno un titolo nel circuito WTA. Bronzetti guadagna così 37 posizioni e torna in top 60 alla vigilia del Roland Garros

Rabat regala il primo titolo in carriera a Lucia Bronzetti. La 24enne riminese ha vinto il Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, torneo WTA 250 disputato sulla terra rossa marocchina. Bronzetti ha coronato una settimana da favola battendo in finale l'austriaca Julia Grabher, n. 74 al mondo, con il punteggio di 6-4, 5-7, 7-5 in due ore e 49 minuti. Una partita tutt'altro che semplice per l'azzurra che aveva servito per il match già nel secondo set, subendo il controbreak di Grabher prima di perdere il set. Sono serviti nervi saldi nel terzo parziale, ma l'azzurra è riuscita a spostare l'inerzia dalla sua parte nei momenti decisivi. Bronzetti diventa così la ventunesima italiana di sempre a vincere un torneo del circuito, la quinta azzurra a conquistare il torneo marocchino dopo Rita Grande, Alberta Brianti, Francesca Schiavone e Martina Trevisan.