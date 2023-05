Impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera in due set la 10^ testa di serie Petra Kvitova. Pesante sconfitta per Martina Trevisan, che saluta all'esordio: la testa di serie n°26, semifinalista un anno fa, esce di scena con un doppio 6-2 contro l'ex n°3 del mondo, l'ucraina Elina Svitolina. La toscana uscirà dalla Top 60 WTA. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Martina Trevisan saluta subito il Roland Garros, Elisabetta Cocciaretto firma l'impresa di giornata . La toscana, testa di serie numero 26 nel torneo e che difendeva la semifinale raggiunta un anno fa, è stata sconfitta da Elina Svitolina , ex numero 3 al mondo al rientro in campo dopo la maternità e che a Parigi ha già raggiunto i quarti di finale in tre occasioni: nel 2015, nel 2017 e nel 2020. L’ucraina si è imposta con un doppio 6-2 in un’ora e 10 minuti di gioco . Nel primo set l’equilibrio si è spezzato sul 2-2, con Svitolina che ha vinto quattro game consecutivi e ha strappato il servizio a Trevisan per due volte di fila. La striscia negativa non si è arrestata nel secondo parziale con l’ucraina che è salita velocemente sul 3-0 e ha amministrato il break di vantaggio, strappando nuovamente il servizio all’italiana per il 6-2 finale. Per Svitolina, fresca di diciassettesimo titolo in carriera nel WTA 250 di Strasburgo, questa è la sesta vittoria di fila sulla terra rossa. Al secondo turno l’ucraina affronterà l’australiana Storm Hunter (nata Sanders), proveniente dalle qualificazioni. Trevisan , invece, non essendo riuscita a difendere i punti guadagnati con la semifinale di un anno fa, sa già di perdere almeno trentasette posizioni nel ranking e di uscire dalla top 60 WTA .

Impresa Cocciaretto: battuta la ceca Petra Kvitova

Bella vittoria di Elisabetta Cocciaretto al Roland Garros: l’italiana ha sconfitto la testa di serie numero 10, Petra Kvitova, imponendosi per 6-3, 6-4 in un’ora e 26 minuti di gioco. Nel primo set Kvitova era partita meglio, mettendo a segno il primo break nel match già nel terzo game grazie a un vincente di rovescio da metà campo. La ceca, però, non è riuscita a consolidare il vantaggio acquisito e ha immediatamente restituito il break, soffrendo gli sforzi di Cocciaretto nel disinnescarne l’aggressività costringendola a continui spostamenti laterali. La situazione si è poi ribaltata tra il settimo e l’ottavo game: prima Cocciaretto ha salvato una palla break sul 3-3, poi ha sfruttato un doppio fallo di Kvitova per andare a servire per il set, chiudendolo per 6-3 in 37 minuti di gioco.

Cocciaretto è andata subito avanti anche nel secondo set, volando sul 2-0, annullando una pericolosa palla per il controbreak e approfittando di una Kvitova sempre più in affanno fisicamente. Con la ceca in apnea, la numero 44 nel ranking WTA si è addirittura involata sul 3-0 con doppio break grazie a un passante di rovescio in corsa che ha fulminato Kvitova a rete, prima di restituirne uno e di rischiare anche di essere ripresa dal 3-2, 40-0 e servizio. Passato lo spavento, Cocciaretto ha nuovamente strappato il servizio alla ceca e, dopo aver fallito nel chiudere la partita sul 5-2, ha sfruttato il secondo match point a disposizione, rimontando da 0-30 nell’ultimo game e annullando anche una palla break che avrebbe permesso a Kvitova di agganciarla sul 5-5.