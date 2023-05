Alcaraz e Djokovic al 3° turno: i risultati

Qualche granello di sabbia, anzi di terra, nella cammino di Carlos Alcaraz verso la conquista del Roland Garros. Il n°1 del mondo vola al 3° turno grazie al successo contro il giapponese Taro Daniel, 112 del ranking, ma cede il primo set del torneo. 6-1, 3-6, 6-1 6-2 i parziali per lo spagnolo, che ora si prepara ad affrontare Denis Shapovalov. Avanti anche Stefanos Tsitsipas (5 del seeding), che si libera in tre set dello spagnolo Carballes Baena. In serata, infine, vittoria per Djokovic che ha sofferto solo un set (durato un'ora e 29 minuti) contro l'ungherese Fucsovics, chiudendo con lo score di 7-6, 6-0, 6-3.