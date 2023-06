Musetti show: domina Norrie e vola agli ottavi

Match straordinario del tennista toscano, che domina in tre set (6-1, 6-2, 6-4) contro il britannico Norrie, n.14 del tabellone, e vola agli ottavi del Roland Garros, dove troverà uno tra Carlos Alcaraz e Denis Shapovalov. Lo slam parigino è in diretta su Eurosport (canali 210-211 del telecomando Sky)

È stata una lezione di tennis quella di Lorenzo Musetti al terzo turno del Roland Garros: l'azzurro ha letteralmente dominato su ogni centimetro del campo contro il britannico Cameron Norrie, n. 14 del seeding, liquidato 6-1, 6-2, 6-4 in poco più di due ore di gioco. Il 21enne Carrara - che agli ottavi troverà il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, a meno di una debacle con il russo Denis Shapovalov - delizia la platea parigina con i suoi colpi, tantissimi, di classe eccelsa: lob, accelerazioni fulminanti e il suo marchio di fabbrica, il rovescio a una mano. L'italiano - n.17 in tabellone -annichilisce nel primo e nel secondo set il rivale, già battuto in rimonta a fine aprile negli ottavi sulla terra di Barcellona, e soffre soltanto a metà del terzo, quando va sotto 4-3: ma il 27enne mancino nato a Johannesburg concede troppi errori gratuito e il suo servizio non punge praticamente mai, con il 50% di resa con la prima contro l'83 dell'azzurro.