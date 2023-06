C'è anche Sonego-Khachanov: il programma di oggi

A Parigi iniziano gli ottavi di finale con due azzurri in campo. Musetti affronta il n. 1 al mondo sullo Chatrier, mentre Sonny aprirà il programma sul Lenglen contro il russo. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Iniziano gli ottavi di finale al Roland Garros 2023 in una giornata dedicata alla parte alta del tabellone maschile. Sarà una domenica di super sfide azzurre con Musetti e Sonego in campo, rispettivamente opposti al n. 1 al mondo Carlos Alcaraz e al n. 11 del seeding Karen Khachanov. Tra le altre sfide di giornata, tocca anche a Novak Djokovic che sullo Chatrier sfiderà il sorprendente peruviano Juan Pablo Varillas, n. 94 ATP. In serata, invece, Tsitsipas affronterà l'austriaco Ofner, giustiziere venerdì di Fabio Fognini.