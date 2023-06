Dopo aver battuto al primo turno rispettivamente Karatsev e Gasquet, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si affrontano sull'erba di Halle per un posto nei quarti di finale del torneo ATP 500. Il match è in programma alle 12, diretta su SuperTennis HD (canale 212 del telecomando Sky). Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro liveblog

SINNER-SONEGO, DERBY ITALIANO AD HALLE