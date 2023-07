Musetti ai quarti ad Amburgo: Kovalik ko in 3 set

Vittoria in rimonta per il carrarino, campione in carica ad Amburgo, che elimina il n. 172 al mondo Jozef Kovalik con lo score di 3-6, 6-2, 6-4 in 2 ore e 7 minuti. Nei quarti di finale affronterà il serbo Djere che l'ha sempre battuto su terra rossa

Continua il cammino ad Amburgo di Lorenzo Musetti. Il carrarino, campione in carica dell'ATP 500 tedesco, si è qualificato per i quarti di finale, eliminando in tre set lo slovacco Jozef Kovalik, n. 172 al mondo, con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-4 in poco più di due ore di gioco. Una sfida impegnativa per Musetti che nel parziale decisivo era sotto 4-3 con un break di svantaggio. Da quel momento, però, è arrivata una serie di tre game in favore dell'azzurro che allunga così la sua striscia di imbattibilità sulla terra rossa di Amburgo.