Svitolina-Azarenka, niente stretta di mano

L'ucraina Elina Svitolina non ha stretto la mano alla bielorussa Victoria Azarenka al termine dell'incontro al torneo Wta di Washington ma gli organizzatori hanno avvisato precedentemente il pubblico per evitare fischi e polemiche come accaduto allo scorso torneo di Wimbledon. La Svitolina si è imposta 7-6 (7-2) 6-4 al primo turno del torneo statunitense.