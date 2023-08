Sonego ko all'esordio: vince Murray in 2 set

Si conferma il tabù Andy Murray per Lorenzo Sonego . Ritrovato sulla sua strada sei mesi dopo il ko a Doha, l'azzurro ha perso al 1° turno contro lo scozzese al Masters 1000 di Toronto . Una partita con tante ombre per il torinese, sconfitto in due set con il punteggio di 7-6(3), 6-0 in 2 ore e 8 minuti di gioco .

Il racconto del match

Il primo parziale, durato quasi un'ora e mezza e segnato da pochi vincenti e tanti errori, spacca a metà la partita. Qui i rimpianti non mancano per Sonego che nel decimo game ha avuto due set point, ma non è riuscito a sfruttarli. Sul filo dell'equilibrio (e con tanta lotta) si arriva al tie break, dominato da Murray che da 0-2 rimonta con una serie di sei punti consecutivi. Dopo la "beffa" del primo set, Lorenzo perde il servizio in apertura del secondo parziale, volato via velocemente con uno score fin troppo severo. Un break che taglia le gambe all'azzurro che inizia ad accelerare i tempi, ma sbaglia tanto. Murray, invece, è più concreto e torna a vincere un match in Canada dopo otto anni.