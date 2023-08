Primo compleanno da ex tennista per il fuoriclasse svizzero, che ha lasciato ufficialmente il tennis lo scorso settembre dopo il doppio in Laver Cup in coppia con il rivale di sempre, Rafa Nadal

Classe, tecnica ed eleganza : sono queste le caratteristiche che hanno fatto innamorare i tifosi. Il suo stile perfetto e la sua forza atletica lo rendono uno degli sportivi più forti di sempre; nel tennis è il terzo giocatore ad aver vinto più Slam, 20, superato soltanto da Nadal e Djokovic, con i quali ha condiviso i grandi palcoscenici durante la sua carriera. Vincente su tutte le superfici , il nome di "King Roger" è indubbiamente legato al torneo più prestigioso, Wimbledon, che lo vede vittorioso in ben 8 edizioni. Nel suo palmarés figurano anche 5 US Open, 6 Australian Open e un Roland Garros vinto nel 2009. Si ricordano anche 6 ATP Finals vinte e 9 Giochi Olimpici. In doppio con Wawrinka ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Pechino 2008, mentre a Londra 2012 ha conquistato l'argento ai Giochi (sconfitto in finale da Murray).

La seconda vita

Federer sta vivendo una seconda vita lontano dai campi: è coinvolto in iniziative legate agli sponsor e ad attività benefiche, soprattutto per la fondazione da lui creata. Recentemente, ha presentato a New York la nuova collezione per il suo marchio, di cui è brand ambassador dal 2018. Occasione in cui ha parlato del suo ritirno a Wimbledon in veste di spettatore: "Mio padre mi ha sussurrato: ‘Non vorresti giocare in campo invece di stare seduto a guardare?' e io ‘No. Mi sento sereno guardando e godendomi il gioco'".