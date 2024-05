Sinner il gladiatore: testa, cuore e qualche magia

Sarebbe stato facile trascinare il match con Khachanov verso la sconfitta. Sinner però ha indossato l'armatura da gladiatore e ha ribaltato il match con le sue armi: testa, cuore e qualche magia da "Sinner Potter". Domani la sfida con Auger-Aliassime, con cui ha perso entrambi i precedenti. Ma era un altro Jannik... Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dalle preoccupazioni dopo il primo turno contro Kotov, con quelle smorfie, di dolore, per l’anca destra che ha cominciato a dare segnali a Montecarlo, alla vittoria in rimonta contro Khachanov. Se Sinner ha deciso di giocare è perchè se la sentiva, come aveva dichiarato. “Faccio sempre di tutto per scendere in campo perché mi piace giocare”. Un primo set in cui ha regalato qualche gratuito al russo, che da ex top ten e attuale numero 17 ha saputo concretizzare chiudendo 7-5. Sarebbe stato facile trascinare, inconsciamente, il match verso la sconfitta, con tanti appuntamenti importanti dietro l’angolo. A cominciare dagli Internazionali d’Italia. E invece, ancora una volta, Sinner ha indossato l’armatura da gladiatore, anticipando i tempi di qualche giorno, e ha sfoderato le sue armi.