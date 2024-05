Dopo il coach, Djokovic cambia anche il preparatore atletico. Il n. 1 al mondo ha annunciato la separazione con il romano Marco Panichi. "Grazie per il tempo che hai investito per rendermi il miglior giocatore possibile, insieme abbiamo raggiunto la vetta, vinto titoli e battuto record" ha scritto il serbo su Instagram. Il nuovo preparatore sarà l'austriaco Gebhard Phil-Gritcsh

Novak Djokovic prosegue la rivoluzione del proprio staff. Dopo la separazione con il coach Goran Ivanisevic, il n. 1 al mondo ha annunciato anche l'addio del preparatore atletico, Marco Panichi. Si interrompe così una collaborazione durata sette anni, visto che il preparatore romano ha lavorato con Nole dal 2017 a oggi. "Grande Marco, gli anni in cui abbiamo collaborato sono stati straordinari - ha scritto Djokovic in un post su Instagram - Abbiamo raggiunto la vetta, vinto titoli e battuto record. Ma soprattutto, mi sono goduto i giorni "ordinari" di allenamento dentro e fuori la palestra. Ore infinite di "carciofini" e risate che mi hanno fatto sentire super motivato per prepararmi al successo. Grazie romanista (come ti chiama Goran) per tutta l'energia, l'impegno e il tempo che hai investito nel rendermi il miglior giocatore e persona possibile. Tanto amore, ci vediamo presto a Roma". Come scritto dal giornalista serbo Sasa Ozmo, il nuovo preparatore atletico di Djokovic sarà Gebhard Phil-Gritcsh. Si tratta di un ritorno al passato visto che il prepatore austriaco ha già lavorato con Nole dal 2009 al 2017.