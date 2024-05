Madrid celebra Nadal, l'omaggio è da brividi

Omaggio da brividi per Rafael Nadal dopo l'ultima partita in carriera al Madrid Open. Celebrato con un trofeo e la standing ovation del pubblico, lo spagnolo si è commosso davanti ai cinque striscioni celebrativi dei cinque successi alla Caja Magica: "È un giorno difficile, ma il mio corpo mi ha mandato segnali per tanto tempo. Sono contento di aver terminato sul campo la mia avventura qui, l'emozione di giocare davanti a voi la porterò con me per sempre"

MADRID OPEN, IL PROGRAMMA DI OGGI