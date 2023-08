Le Next Gen ATP Finals salutano Milano . Dopo le prime cinque edizioni disputate in Italia del torneo dedicato ai migliori otto Under-21 della stagione, l'ATP ha ufficializzato che dal 2023 al 2027 la manifestazione si svolgerà in Arabia Saudita , al King Abdullah Sports City di Jeddah. Un evento che entrerà nella storia visto che sarà il primo torneo ATP organizzato in Arabia. "L'ATP Tour è veramente globale ed esplorare nuovi mercati è fondamentale per far crescere questo sport - ha speigato Andrea Gaudenzi , presidente ATP - Portare le Next Gen ATP Finals a Jeddah è la nostra occasione per ispirare nuovi fan, in una regione con una vasta popolazione giovane".

Quattro italiani in top 15 nella Race

Sin dalla nascita nel 2017, le Next Gen ATP Finals sono state a tinte azzurre sia per partecipazione che per successi. Basti pensare che nel 2019 Jannik Sinner ha vinto il torneo, battendo in finale Alex De Minaur. Nella Race to Jeddah (la prima edizione saudita si giocherà dal 28 novembre al 2 dicembre), a oggi ci sono 4 italiani in top 15: sono Musetti (3°), Cobolli (11°), Nardi (12°) e Gigante (15°). Una line-up che sarà sempre in costante evoluzione visto che nei primi due posti, attualmente, ci sono Carlos Alcaraz e Holger Rune: il primo è certo di un posto alle ATP Finals di Torino e non ci sarà in Arabia Saudita, mentre il secondo spera di guadagnare un pass per il Pala Alpitour.