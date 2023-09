Premier Padel a Parigi, da venerdì live su Sky

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la stagione del Premier Padel 2023. A Parigi, nell’iconico scenario dello Stade Roland Garros, sede dell’Open di tennis, va in scena la quinta tappa del circuito internazionale, sia nella versione maschile che in quella femminile. Dopo Doha, Roma, Madrid e Mendoza tocca alla capitale francese, dove il padel sta vivendo una straordinaria affermazione per numero di appassionati e praticanti. Il Premier Padel 2023 toccherà anche New Giza e Acapulco per chiudere la stagione a Milano, dal 4 al 10 dicembre. Tutti gli appuntamenti saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW.