Arnaldi: "Chiamato in Davis nel momento migliore"

“La convocazione è arrivata a New York, prima di giocare il quarto turno con Alcaraz: è stato importante e mi ha dato una spinta in più per dare tutto me stesso”. Così Matteo Arnaldi, intervenuto in diretta a Sky Sport 24, ha commentato la convocazione per la Coppa Davis, in programma dal 13 al 17 settembre a Bologna, che sarà trasmessa da Sky Sport. “Il momento più soddisfacente dell’annata? La vittoria su Ruud e la prima vittoria Atp: mi hanno dato la spinta per crescere ancora. Ma anche l’ingresso in Top 100, gli Us Open e la convocazione in Davis. Essere in Top 50 fa effetto, era un obiettivo che mi ero posto ma era abbastanza lontano, non era quello principali con il mio team visto che partivo dal numero 130. Averlo raggiunto tre mesi prima della fine della stagione dà molta fiducia in quello che stiamo facendo”. Poi un commento sui tanti giovani fenomeni già nella Top 20 Atp: “C’è tanto da lavorare e non sarà facile riconfermarsi e stare lì a quel livello. Essendomi già confermato con Alcaraz agli Us Open mi ha fatto vedere qual è il livello e non mi reputo così tanto lontano. Ci sono tanti step da fare, sono lontano ma me la gioco e il mio livello si sta alzando partita dopo partita”. Infine, tra alzare la Coppa Davis con il gruppo o vincere il primo titolo Atp in carriera cosa sceglierebbe Arnaldi? “Bella domanda: 50 e 50, tutte e due sono cose importanti per me. La Davis sarebbe per l’Italia e in un contesto di gruppo che mi è sempre piaciuto. Il titolo Atp sarebbe un obiettivo personale di quest’anno”.