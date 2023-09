Alcaraz rinuncia alla Davis: c'è Ramos Vinolas

Dopo il ko in semifinale agli US Open, il murciano ha annunciato il forfait per i match della fase a gironi di Valencia contro Serbia, Repubblica Ceca e Corea del Sud. Al suo posto il capitano Ferrer ha convocato l'esperto Ramos Vinolas, n. 88 al mondo

La Spagna dovrà fare a meno di Carlos Alcaraz in Coppa Davis. Dopo il ko in semifinale agli US Open, il n. 1 al mondo (che da lunedì verrà scavalcato in classifica da Novak Djokovic) ha annunciato il forfait per i match della fase a gironi, in programma dal 12 al 17 settembre a Valencia contro Serbia, Repubblica Ceca e Corea del Sud. Al suo posto il capitano iberico, David Ferrer, ha convocato Albert Ramos Vinolas che completa la squadra composta da Davidovich Fokina, Bautista Agust, Granolles e Zapata Miralles.