Sinner, Nadal e non solo: il programma di oggi

Lunedì incredibile a Parigi con sette azzurri in campo, il big match Zverev-Nadal e l'esordio di Medvedev e Tsitsipas. In chiave Italia grande attesa per il debutto di Sinner contro Eubanks. Il programma della seconda giornata dell'Open di Francia, in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW)