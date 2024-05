Djokovic: "Ho poche aspettative e tante speranze"

Le parole del serbo alla vigilia dello slam parigino: "Ho basse aspettative per quello che sto facendo in campo ultimamente e non guardo molto più in là. Per la mia mentalità solo il titolo può darmi soddisfazioni"

Poche aspettative, tante speranze. Novak Djokovic si approccia così al Roland Garros, senza alzare l'asticella complice un 2024 tra ombre (tante) e luci (poche). Il campione in carica è arrivato a Parigi senza finali in stagione, reduce dalla sconfitta contro Machac a Ginevra e con il possibile sorpasso di Sinner in vetta al ranking ATP. Non il miglior biglietto da visita per Nole: "Ho vinto 24 Slam e giocato tantissime semifinali e finali, quindi so perfettamente cosa serve in questi tornei - ha ammesso Djokovic in conferenza stampa - Ho basse aspettative per quello che sto facendo in campo ultimamente e quindi non guardo molto più in là".