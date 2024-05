Alcaraz domina all'esordio: Wolf ko in 2 ore

Alcaraz concede soltanto quattro game all'americano Wolf, battuto in meno di due ore di gioco. Buona la prima anche per Rublev e Dimitrov, soffre Hurkacz con il giapponese Mochizuki. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW )

Il Roland Garros inizia senza difficoltà per Carlos Alcaraz. Al ritorno in campo dopo 25 giorni, il murciano ha battuto all'esordio il lucky loser americano JJ Wolf, n. 107 al mondo, con un netto 6-1, 6-2, 6-1 in meno di due ore di gioco. Un risultato mai in discussione per Alcaraz in un match che ben presto si è trasformato in un monologo. Netta la differenza tra i due giocatori, con il n. 3 al mondo che piano piano si è sciolto nei colpi, lasciando andare il dritto per testare l'avambraccio destro dopo l'infortunio delle scorse settimane. "È stato un mese difficile - ha spiegato Alcaraz dopo il match - Stare lontano dal campo non mi piace, ho fatto tutto per esserci". Buona la prima anche per Andrey Rublev e Grigor Dimitrov. Il russo ha impegato 3 ore e 13 minuti per battere il giapponese Taro Daniel, sconfitto al quarto set dopo aver vinto il secondo parziale al tiebreak. Il bulgaro, invece, non ha avuto problemi contro l'americano Kovacevic, sconfitto con un netto 6-4, 6-3, 6-4. Sofferto, infine, il debutto di Hubert Hurkacz. Il n. 8 del seeding ha battuto soltanto al quinto set il giapponese Shintaro Mochizuki, n. 163 del ranking ATP: 4-6, 6-3, 3-6, 6-0, 6-3 il punteggio finale.