Sonego: "C'è armonia, il nostro gruppo è unito"

Tra due giorni l'Italia scenderà in campo contro il Canada nel match d'esordio del gruppo A di Coppa Davis. La carica di Sonego e Arnaldi in vista delle sfide che attendono gli azzurri questa settimana: "Belle sensazioni, il gruppo è unito"

Mercoledì alle 15 l'Italia scenderà in campo a Bologna contro il Canada nella prima partita del girone di Coppa Davis. Quello che consentirà alle prime due squadre classificate (le altre due sono Cile e Svezia) di staccare il biglietto per Malaga dove si giocheranno le Finals. Oggi sono arrivate le parole di quelli che saranno i protagonisti delle sfide in programma questa settimana.

Sonego: "In questo gruppo c'è tanta armonia"

A 'Sky Sport' ha parlato Lorenzo Sonego: "Le sensazioni sono belle. Tornare a far parte di questo team, di questo gruppo di amici è sempre bello, c'è sempre tanta armonia. Ci divertiamo tanto. Stiamo cercando di preparare al meglio con gli allenamenti questi appuntamenti, che saranno difficili. Vogliamo veramente dare il nostro contributo. Io voglio dar il mio supporto come ho sempre fatto con questa squadra e di aggiungere quella spensiaretezza che serve a tutti per raggiungere grandi traguardi. Le scelte saranno del capitano, chiunque giochi l'importante è che non sia solo ma accompagnato dagli altri ragazzi da fuori.

Arnaldi: "Per me sarà un'emozione speciale"

Prima convocazione per Matteo Arnaldi: "E' sicuramente un'emozione speciale. La Coppa Davis è una competizione che mi affascina. Sarà un'altra esperienza importante per me. Siamo tutti amici, non ho trovato nessun problema. Siamo molto uniti, non vedo l'ora di iniziare. Sto giocando bene e sono in fiducia. Mi sto allenando per giocare indoor. Miglioro giorno dopo giorno. Sono qui per fare un'esperienza importante anche per il mio futuro".