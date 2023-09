Al via le Finals di Coppa Davis: l'Italia debutta domani 13 settembre alla Unipol Arena di Bologna affrontando i campioni in carica del Canada. Il 15 la sfida al Cile, due giorni dopo si chiude con la Svezia. Accedono alle Final 8 di Malaga le prime due di ogni girone. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Saranno i campioni in carica del Canada gli avversari dell’Italia all’esordio nel Gruppo A della fase a gironi delle Finals di Coppa Davis 2023. Domani, mercoledì 13 settembre alle ore 15, sul veloce della ‘Unipol Arena’ di Bologna, gli azzurri di Capitan Volandri avranno dunque subito l’occasione di prendersi una rivincita sulla formazione nordamericana che lo scorso anno li eliminò in semifinale, prima di travolgere in finale l'Australia e conquistare – per la prima volta – la competizione a squadre più famosa e prestigiosa del tennis. Dopo il Canada (privo però di Auger-Aliassime e con Shapovalov che non gioca da Wimbledon, ndr), la nazionale italiana tornerà in campo venerdì 15 alle ore 15 per affrontare il Cile, per poi chiudere domenica 17 (sempre alle 15) contro la Svezia. Le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificheranno per le Final 8, in programma al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga dal 21 al 26 novembre 2023. La Coppa Davis è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.