Cile in vantaggio 1-0 sulla Svezia nel match che ha aperto il girone A delle Finals di Coppa Davis a Bologna. Alla Unipol Arena non basta un Borg tutto cuore, sconfitto 7-5 al terzo set da Garin. Domani il debutto dell'Italia contro il Canada. La Coppa Davis è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

