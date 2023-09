Berrettini: "Mi sto riprendendo, obiettivo Malaga"

Tifoso speciale a Bologna per la Davis, Matteo Berrettini parla del suo stato di salute dopo l'infortunio agli US Open: "Mi sto riprendendo bene, l'infortunio era meno grave del previsto. Sto meglio, dopo quello che è successo quest'anno mi sentivo più infortunato dentro che fuori". L'obiettivo è il ritorno in campo per le Finals: "Questi giorni mi sono serviti per ritrovare la carica giusta, pensare che a Malaga posso giocare mi da energia"

L'ITALIA BATTE LA SVEZIA E VOLA ALLE FINALS