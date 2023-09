Inizia l'ATP Chengdu su Sky: c'è Musetti

Il circuito torna in Cina dopo quattro anni d'assenza causa Covid. Si parte da Chengdu, primo torneo d'avvicinamento al Masters 1000 di Shanghai. Tra i protagonisti attesi c'è Musetti, testa di serie n. 2, che debutterà al secondo turno contro Borges o un qualificato. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a martedì 26 settembre

Archiviata la settimana di Coppa Davis, il circuito ATP riparte dalla Cina. Il Tour si ripresenta in Oriente dopo il lungo stop dovuto agli effetti della pandemia di Covid e ricomincia con l'ATP 250 di Chengdu, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a martedì 26 settembre. Giunto alla sua quinta edizione, il Chengdu Open sarà il primo torneo d'avvicinamento verso il Masters 1000 di Shanghai. Tra i protagonisti attesi c'è Lorenzo Musetti, unico italiano in campo nella provincia di Sichuan. Il carrarino, testa di serie n. 2 del torneo, debutterà al secondo turno contro il portoghese Borges o un qualificato. A guidare il tabellone è il tedesco Sascha Zverev, ma i riflettori saranno puntati anche su Grigor Dimitrov e Daniel Evans, quest'ultimo reduce dalla straordinaria prestazione in Davis contro la Francia.