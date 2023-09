Matteo Arnaldi vola al 2° turno del torneo ATP 500 di Pechino grazie al doppio 6-2 rifilato allo statunitense Wolff: il sanremese è anche protagonista di un magico vincente dietro la schiena! Subito eliminato Sonego, battuto in tre set da Humbert. Venerdì debutto per Sinner e Musetti

Matteo Arnaldi prosegue il suo momento magico e accede al 2° turno del China Open, ATP 500 che si disputa sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Center di Pechino. Il sanremese, numero 48 ATP, ha lasciato appena quattro giochi (6-2, 6-2) allo statunitense J.J.Wolff, in derby tra qualificati. Arnaldi, che virtualmente si trova al n°42 del mondo e 'attenta' a una posizione di testa di serie per i prossimi Australian Open, attende Nicolas Jarry, numero 23 del ranking, o Stefanos Tsitsipas (5). Il sanremese è stato anche protagonista di un magistrale colpo dietro la schiena, con un vincente che ha lasciato a bocca aperta gli spettatori.