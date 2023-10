Sinner liquida Nishioka: è ai quarti a Pechino

Jannik Sinner stacca il pass per i quarti di finale dell'ATP 500 di Pechino. Dopo le difficoltà all'esordio contro Daniel Evans, l'altoatesino ha superato facilmente il giapponese Yoshihito Nishioka, battuto con lo score di 6-2, 6-0 in un'ora e 7 minuti. Sinner ha dominato in lungo e in largo, monopolizzando il match dopo aver perso la battuta nel secondo game del primo set. Dal 2-2 nel parziale d'apertura, infatti, l'azzurro ha vinto 10 giochi di fila, approfittando della disastrosa gestione dei turni di servizio da parte di Nishioka, che ha subito sei break in sette game.