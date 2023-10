La sfida tra Jannik Sinner e Danil Medvedev, valida per la finale del China Open, è in programma mercoledì 4 ottobre non prima delle ore 13.30 italiane sul Diamond Court dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino, in Cina. L'incontro sarà in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky. Visibile anche in streaming con SkyGo.