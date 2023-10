Al via mercoledì 4 ottobre, dopo quattro anni di assenza, il Masters 1000 di Shanghai, per la prima volta spalmato su 10 giorni. Ben sei gli azzurri al via, con grandi speranze riposte in Sinner e Musetti. Alcaraz prima testa di serie. Finale prevista domenica 15 ottobre. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW