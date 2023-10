Rientro in campo rimandato per Matteo Berrettini, che si è cancellato dal torneo ATP di Stoccolma, in programma la prossima settimana. L'azzurro, numero 64 del ranking, è reduce dall'infortunio alla caviglia rimediato al 2° turno degli US Open

Matteo Berrettini rimanda il rientro nel circus. L'azzurro si è infatti cancellato dal torneo ATP 250 di Stoccolma, in programma la prossima settimana nella capitale svedese. Il finalista di Wimbledon 2021 non è più nell'entry-list, dopo che era riuscito a entrare nel tabellone principale negli ultimi giorni a causa di alcune assenze. Attualmente numero 64 del ranking, Berrettini non gioca dal 2° turno degli US Open, quando era incappato in un brutto infortunio alla caviglia dopo una rovinosa caduta nel match contro il francese Rinderknech. Presente a Bologna per sostenere gli azzurri in Coppa Davis, l'azzurro è stato visto anche un paio di settimane fa a Roma in occasione della Ryder Cup e proprio negli scorsi giorni aveva postato sui social il video di un allenamento piuttosto intenso a Montecarlo. Berrettini è anche nell'entry-list del torneo ATP 500 di Vienna, al via dal 23 ottobre nella capitale austriaca e che Sky trasmetterà in diretta.