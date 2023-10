Hurkacz è in finale: battuto Korda in due set

Il polacco batte in due set (6-3, 6-4) lo statunitense Korda e centra la terza finale in carriera in un Masters 1000. Affronterà uno tra Dimitrov e Rublev, impegnati nella seconda semifinale. Il torneo di Shanghai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È Hubert Hurkacz il primo finalista del Masters 1000 di Shanghai. Il polacco, testa di serie n. 16, ha battuto in semifinale lo statunitense Sebastian Korda con lo score di 6-3, 6-4 in un'ora e 16 minuti. Una partita combattuta solo nei primi game, in cui Korda è riuscito a tener testa a Hurkacz e, a tratti, sembrava in controllo del match. Poi, però, il polacco è riuscito a prendere il largo. Una prestazione dominante per Hubi che ha sfruttato i passaggi a vuoto dell'americano, meno brillante rispetto ai precedenti incontri. Hurkacz centra così l'ottava finale in carriera nel circuito, la terza a livello 1000. Per il titolo affronterà uno tra Dimitrov e Rublev, impegnati nella seconda semifinale a partire dalle ore 14.