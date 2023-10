Hurkacz trionfa a Shanghai: Rublev ko in tre set

Sotto lo sguardo di Roger Federer, il polacco conquista il secondo Masters 1000 della carriera battendo Rublev con lo score di 6-3, 3-6, 7-6 in due ore e 6 minuti. Hurkacz torna prepotentemente in corsa per le ATP Finals: adesso è lontano solo 20 punti dalla top 10 FURIA RUBLEV CON I FOTOGRAFI: "PERCHE' VI MUOVETE?". VIDEO

Da Miami a Shanghai. Un anno e mezzo dopo il titolo in Florida, Hubert Hurkacz conquista il suo secondo Masters 1000 della carriera. Il polacco ha vinto il torneo di Shanghai, battendo in finale Andrey Rublev con lo score di 6-3, 3-6, 7-6 in due ore e 6 minuti. Un match di grinta e carattere del polacco che, oltre ad aver giocato un tennis di alto livello contro un ottimo Rublev, è riuscito a superare i momenti di difficoltà, soprattutto all'inizio del terzo set. Un epilogo da thriller, in un tiebreak con 18 punti giocati e un match point annullato dal polacco che torna grazie a questa vittoria alle soglie della top 10.

Il racconto del match I primi due set viaggiano a senso unico, da una parte e dall'altra. Parte meglio Hurkacz, perfetto al servizio con il 90% di punti vinti con la prima. Il break decisivo arriva nel sesto game, con l'accelerazione di dritto del polacco alla terza opportunità di 4-2. Il match, però, cambia volto nel secondo set. Hurkacz continua a giocare bene, ma Rublev aumenta l'intensità del suo gioco e rasenta la perfezione. Break in apertura per il russo (nell'unica palla break concessa dall'avversario nei primi due set) e 6-3 restituito. Il terzo e decisivo set, invece, è il più equilibrato e lungo. Hurkacz non sfrutta un match point nel decimo gioco e si arriva al tiebreak, combattuto e pieno di capovolgimenti di fronte. Hubi recupera da 5-2, annullando un match point e chiudendo alla quarta chance con un vincente sulla seconda di Rublev, che conclude il match spaccando una racchetta. vedi anche Furia Rublev con i fotografi: "Perché vi muovete?"

I numeri di Hurkacz Per Hurkacz è il settimo titolo della carriera su otto finali disputate, il secondo del 2023 dopo l'ATP 250 di Marsiglia a inizio stagione. Una vittoria che riporta il polacco - primo campione a Shanghai fuori dalla top 10 - in piena corsa per le ATP Finals di Torino. Hurkacz, infatti, è salito all'undicesimo posto, ad appena 20 punti di distanza da Casper Ruud. Per Rublev, di contro, la sconfitta ha un doppio peso. In caso di vittoria, infatti, il russo avrebbe registrato il suo nuovo best ranking scalzando Sinner al 4° posto e si sarebbe qualificato aritmeticamente alle Finals. Appuntamento rimandato.