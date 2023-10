Termina al 2° turno il torneo di Stoccolma per Lorenzo Sonego, battuto 6-4, 7-5 dal russo Pavel Kotov, numero 109 del ranking e proveniente dalle qualificazioni. Il torneo svedese è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 22 ottobre

Giornata amara per Lorenzo Sonego, che esce di scena a sorpresa al secondo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma, in Svezia. Il 28enne torinese, n.55 ATP, è stato battuto dal russo Pavel Kotov, n.109 del ranking, proveniente dalle qualificazioni. 6-4, 7-5 i parziali in un'ora e 45' di gioco per il 24enne moscovita, che all'esordio aveva estromesso la settima testa di serie del seeding, lo statunitense Christopher Eubanks. Sonego ha pagato carissimo il break subito in apertura di match, non riuscendo più a procurarsi occasioni nel 1° set, perso 6-4. Con cuore e carattere, il torinese ha recuperato un break di svantaggio nel secondo parziale in ben due circostanze, cedendo però la battuta nell'11° game e perdendo 7-5. Per Sonego ora si prospetta un giro di qualificazioni a Vienna e Parigi-Bercy, prima di passare per Metz e attendere le convocazioni di capitan Volandri in vista delle Finals di Davis.