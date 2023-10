C'è Jannik Sinner nella lista dei giocatori che rappresenteranno l'Italia per le Finals di Coppa Davis in programma a Malaga, in Spagna, dal 21 al 26 novembre. Matteo Arnaldi, Simone Bolelli, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego sono gli altri convocati dal capitano della nazionale italiana di Coppa Davis, Filippo Volandri. Non ci sono Berrettini e Fognini

Coppa Davis: Filippo Volandri ha diramato la lista dei giocatori pre-convocati (ciò significa che possono esserci modifiche fino a 3 giorni prima del quarto di finale) per le Finals che si svolgeranno dal 21 al 26 novembre sul veloce indoor del ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga. Questo il quintetto azzurro: Matteo Arnaldi, Simone Bolelli, Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Out dunque Fognini e Berrettini. Giovedì 23 novembre alle ore 10, gli azzurri sfideranno l’Olanda nei quarti della Davis Cup Final 8. In caso di passaggio del turno, l’Italia sfiderebbe in semifinale la vincente tra la Serbia di Novak Djokovic - campione nel 2010 - e la Gran Bretagna, vincitrice del Gruppo B, che ha conquistato la prestigiosa competizione per ben 10 volte (l'ultima nel 2015).

"A Malaga torneremo con l'obiettivo di vincere"

"Questa è la squadra che al momento dà maggiori certezze. Berrettini sta lavorando duramente per recuperare al 100%: per lui, come per tutti gli altri, vale appunto il criterio generale di selezione, basato sulle garanzie fisiche e tecniche che si possono fornire. Monitoreremo i progressi nelle prossime settimane. A Malaga torneremo con l’obiettivo di vincere, è innegabile. Abbiamo dimostrato di avere cuore, carattere e tanta, tantissima qualità". Lo ha detto Filippo Volandri, capitano della Nazione Italiana di Coppa Davis nel giorno delle convocazioni azzurre per l'importante appuntamento a squadre. "La strada verso il titolo sarà lunga e impervia, ne siamo consapevoli. A questi livelli, non sono ammessi errori: bisogna conservare sempre la massima compattezza e concentrazione in ogni momento. E questo dovremo farlo, ovviamente, a partire dal primo confronto che ci vede opposti all’Olanda. È una nazionale davvero temibile che ha chiuso la fase a gironi in testa al suo gruppo, battendo un avversario di altissimo livello come gli Stati Uniti. Hanno degli ottimi singolaristi e un doppio di assoluto livello. Stiamo lavorando per farci trovare pronti e lo saremo. Posso contare su un gruppo composto da ragazzi straordinari, sotto ogni punto di vista, pronti a dare il massimo per rappresentare questi colori. Non c’è niente di più gratificante che indossare e lottare per la maglia azzurra”, ha aggiunto il capitano azzurro.