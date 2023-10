la race

Andrey Rublev è l'ultimo giocatore in ordine cronologico a conquistare il pass per Torino. Cinque posti assegnati, tre ancora da decide. È la situazione verso le Nitto ATP Finals, in programma dal 12 al 19 novembre, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tra i qualificati c'è già Jannik Sinner. Per gli ultimi posti saranno decisivi i tornei di Vienna, Basilea e Parigi Bercy. La Race aggiornata IL RANKING ATP