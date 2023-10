Inizia il Masters 1000 di Bercy, LIVE su Sky

Torna il consueto appuntamento con il torneo di Parigi Bercy, ultimo Masters 1000 della stagione da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 5 novembre. Due italiani al via (Sinner e Musetti) in un appuntamento che può essere decisivo per gli ultimi tre pass disponibili per le ATP Finals e segna il ritorno in campo di Djokovic dopo gli US Open

Dopo Vienna e Basilea, il circuito ATP si sposta in Francia per l'ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi Bercy, in programma fino al 5 novembre, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Una tappa importante per il finale di stagione visto che il torneo parigino sarà il penultimo test prima delle Nitto ATP Finals. Ancora tre posti in palio per l'appuntamento di Torino in cui ci sarà Jannik Sinner. Reduce dal titolo a Vienna, l'azzurro è stato inserito nella parte alta del tabellone, guidata da Novak Djokovic che torna in campo un mese e mezzo dopo la vittoria agli US Open. Rientro nel circuito anche per Carlos Alcaraz che, dopo aver perso negli ottavi a Shanghai contro Dimitrov, aveva saltato Basilea a causa di una fascite plantare. Oltre a Sinner e dopo il forfait di Arnaldi, l'altro italiano in tabellone è Lorenzo Musetti, che ritroverà sulla sua strada Grigor Dimitrov.