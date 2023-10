Masters Parigi Bercy, il programma di oggi su Sky

Seconda giornata del torneo di Parigi Bercy, ultimo Masters 1000 del 2023, decisivo per l'assegnazione degli ultimi tre pass per le ATP Finals. Nessun azzurro, ma tanti campioni in campo: Alcaraz, Zverev, Medvedev, Rublev. Domani l'esordio di Jannik Sinner, direttamente al 2° turno. Il Masters di Parigi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 5 novembre