Novak Djokovic torna in campo dopo oltre un mese di stop e lo fa con una netta vittoria ai danni dell'argentino Etcheverry, a cui lascia solo cinque giochi, volando così agli ottavi a Parigi Bercy. Avanti anche Tsitsipas e Hurkacz, eliminato a sorpresa Medvedev da un super Dimitrov. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Debutto senza problemi a Bercy per Novak Djokovic. Il numero 1 al mondo, che tornava in campo per la prima volta dopo la vittoria agli US Open, ha sconfitto l’argentino Tomas Etcheverry in due set con il punteggio di 6-3, 6-2. Troppo alta la differenza di valori in campo, con Djokovic che, al netto di un’unica palla break concessa è annullata con un gran vincente di dritto, è sembrato attento nel gestire le energie e ben riposato per chiudere al meglio la stagione. Per il serbo due sono gli obiettivi: chiudere l’anno in vetta al ranking - approfittando di un Alcaraz che sembra, al contrario, fisicamente e mentalmente scarico per tenerne il ritmo - e vincere le settime ATP Finals in carriera.

Dimitrov show, eliminato in tre set Medvedev Per quanto riguarda gli altri risultati di giornata, la sorpresa è l’eliminazione di Daniil Medvedev, testa di serie numero 3 del torneo e vincitore a Parigi Bercy nel 2020. Il russo è stato sconfitto da un Grigor Dimitrov in forma scintillante, al termine di una partita maratona di quasi tre ore. 6-3, 6-7, 7-6 il punteggio per il bulgaro che si è imposto soltanto al settimo match point, dopo avere sprecato i primi quattro dal 5-4, 40-15 e servizio nel terzo set. Medvedev è sembrato a disagio su un campo molto più lento e con rimbalzi decisamente più bassi rispetto a quello di Vienna e ha anche pagato l’atmosfera a lui ostile, litigando con il pubblico in più occasioni e venendo fischiato mentre usciva dal campo, gesto al quale il russo ha risposto con un eloquente dito medio. Agli ottavi di finale Dimitrov, la cui fasciatura alla gamba sinistra per ora non sembra destare preoccupazioni, affronterà il kazako Alexander Bublik. approfondimento Medvedev: "Dito medio? Stavo guardando le unghie"

Avanti anche Tsitsipas e Hurkacz, fuori Paul Avanza agli ottavi di finale, invece, la testa di serie numero 7, Stefanos Tsitsipas. Il greco ha sconfitto Felix Auger Aliassime con il punteggio di 6-3, 7-6 in una tra le partite più interessanti di secondo turno in programma a Bercy. Rimpianti per il canadese che nel secondo set è stato avanti 5-2 e ha avuto tre set point, di cui uno al servizio sul 5-3. Per il greco, la quinta qualificazione di fila alle ATP Finals è in ghiaccio e sarà aritmetica già in caso di sconfitta di uno tra Sascha Zverev e il campione uscente, Holger Rune. Sempre in chiave ATP Finals, prosegue la rimonta di Hubert Hurkacz nella race. Il polacco, che ha bisogno almeno di arrivare in semifinale a Bercy per sorpassare Rune, ha sconfitto con un netto 6-3, 6-2 lo spagnolo Bautista Agut e, trovandosi nella parte di tabellone lasciata scoperta da Alcaraz e Medvedev, adesso inizia veramente a sperare. Fuori dalla corsa per Torino Tommy Paul: lo statunitense, che comunque aveva bisogno di vincere il titolo a Bercy, è stato sconfitto dal qualificato olandese Botic Van de Zandschulp, che si è imposto per 6-4, 2-6, 6-3. Resta ancora aritmeticamente in gioco, anche se con speranze minime, Alex de Minaur. L’australiano ha sconfitto in rimonta Dusan Lajovic con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, ma per raggiungere l’insperata qualificazione a Torino ha bisogno di vincere sia a Bercy che a Metz, sperando anche nei passi falsi altrui.