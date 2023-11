Battuto da Dimitrov e beccato dai tifosi, Daniil Medvedev è stato eliminato al debutto al Masters di Bercy. Il russo è uscito dal campo accompagnato dai fischi del pubblico parigino a cui ha rivolto il dito medio. "Dito medio? - ha poi spiegato il russo - Ma no, mi stavo solo controllando le unghie. Perché mai avrei dovuto farlo ad un pubblico così bello come quello di Parigi?". Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI DI OGGI