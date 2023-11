La tennista tunisina Ons Jabeur , due volte finalista a Wimbledon nel 2022 e nel 2023, ha annunciato che donerà parte del premio del Masters Wta di Cancun (Messico) "per aiutare i bambini palestinesi". Dopo la vittoria sulla ceca Marketa Vondrousova nella fase a gironi del torneo che riunisce a fine stagione le otto migliori giocatrici del mondo, Jabeur si è emozionata durante l'intervista post partita rilasciata in campo. "E' molto difficile vedere i bambini, i bambini muoiono ogni giorno. Mi spezza il cuore. Cosi' ho deciso di donare parte del mio premio in denaro per aiutare i palestinesi", ha detto.

"Messaggio di umanità"

E ancora: "Non posso essere contenta di questa vittoria per quello che sta succedendo. Mi dispiace, siamo qui per il tennis, ma e' cosi' frustrante... Non e' un messaggio politico, solo di umanità, voglio la pace nel mondo, questo e' tutto", ha aggiunto il 29enne, stella della Tunisia e prima tennista di questo livello nel mondo arabo. "Ho deciso di donare il mio premio per aiutare i bambini palestinesi", ha poi chiarito sui suoi social.