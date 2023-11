Atp Metz, Sonego batte Giron: è al secondo turno

Il tennista italiano, campione in carica al torneo francese vinto nel 2022, avanza al secondo turno. Sonego ha superato in rimonta lo statunitense Marcos Giron in tre set. Nel prossimo match affronterà il vincente della sfida tra Shelbayh e Gaston

Lorenzo Sonego avanza al secondo turno al torneo Atp 250 di Metz, in Francia. L’italiano ha battuto in rimonta lo statunitense Marcos Giron, numero 59 della classifica Atp, in tre set. Sul cemento indoor francese, dopo aver perso 6-2 il primo set, Sonego si è ripreso facendo suo il secondo per 6-3, quindi imponendosi al tie-break nel terzo. Questi i punteggi: 2-6, 6-3, 7-6 (7-3), dopo due ore e 14 minuti. Il tennista azzurro è campione in carica del torneo di Metz, dopo la vittoria ottenuta a settembre 2022, quando si impose senza perdere nemmeno un set ed eliminò nell’ordine Karatsev, Simon, Korda, Hurkacz in semifinale per poi battere Bublik in finale. Nel prossimo turno Sonego attende il vincitore del match tra il giordano Abedallah Shelbayh e il francese Hugo Gaston.