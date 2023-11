Fabio Fognini vola ai quarti del torneo ATP 250 di Metz: il ligure salva tre match point e batte in rimonta Alexander Bublik (32 del ranking) dopo quasi tre ore di lotta. Domani se la vedrà con uno tra Lorenzo Sonego e il giordano Abdullah Shelbayh, che si sfidano in serata. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 12 al 19 novembre

Fabio Fognini 'old style' vola ai quarti del “Moselle Open”, ATP 250 che si sta disputando sul veloce indoor dell’Arenès di Metz, in Francia. Il ligure se la vedrà domani con il vincente del match tra Lorenzo Sonego e il giordano Abdullah Shelbayh, n.215 del ranking, in programma questa sera e in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Tra il piemontese ed il 19enne di Amman non ci sono precedenti.