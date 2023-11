In onda da oggi la nuova Produzione Originale Sky Sport: "Jannik, oltre il tennis: Sinner, un anno dopo". Il numero 4 del mondo fa un bilancio degli ultimi dodici mesi con il primo Mille vinto in Canada, le sfide con Alcaraz e i nuovi obiettivi in vista delle Finals e del 2024. L'intervista del direttore di Sky Sport, Federico Ferri, in onda da venerdì 10 novembre su Sky e in streaming su NOW ATP FINALS & DAVIS: CHE FINALE DI STAGIONE SU SKY!

Come da tradizione, Sky Sport, va oltre la cronaca e l’attualità. La nuova produzione originale, in onda sui canali Sky Sport, in streaming su NOW e disponibile on demand, posa lo sguardo su un grande interprete del tennis moderno: Jannik Sinner. Il campione azzurro, che arriva a fine 2023 da numero 4 delle classifiche mondiali, è al centro dello speciale "Jannik, oltre il tennis: Sinner, un anno dopo", una lunga e coinvolgente intervista del direttore di Sky Sport Federico Ferri, realizzata nell’incantevole spazio delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, a Milano, curato da Eleonora Marra e montato da Giovanni Cintoli. Sinner, alla vigilia del doppio appuntamento con le Finals, regala particolari inediti del suo percorso sportivo degli ultimi dodici mesi, che lo hanno proiettato tra i grandi tennisti italiani di sempre. Appuntamento da venerdì 10 novembre, alle 14.30 e alle 20.00, su Sky Sport Tennis, on demand e in streaming su NOW.

"Quando fai un bel colpo, sorridi" Jannik Sinner è il giocatore più atteso delle ATP Finals, in programma dal 12 novembre a Torino e live su Sky. Dopo l’intervista dello scorso anno, l’azzurro ha fatto un lungo bilancio di quello che è successo negli ultimi 12 mesi, la sua stagione. Una stagione in cui ha conquistato quattro titoli e raggiunto il suo best ranking. “So che posso migliorare ancora”, ha raccontato Sinner a Sky, parlando della rivalità con Carlos Alcaraz. Nel corso dell'intervista ha raccontato inoltre della vittoria del suo primo Masters 1000 a Toronto, ma anche dei social network, delle partite a carte in cui vuole sempre vincere e... di piatti da lavare. Il consiglio che gli ha dato il suo coach Darren Cahill? “Quando fai un bel colpo, sorridi”.

"Penso sempre al tennis e a come posso migliorarmi" Ritrovandosi a un anno di distanza è evidente in Sinner un continuo miglioramento. "Per me la priorità è giocare a tennis. Nella mia testa, anche quando vado a dormire, mi chiedo cosa potrei fare per essere migliore in campo. Faccio tanto lavoro in palestra, tanta atletica, lavoro sulla mente. Ma cosa posso fare di più? Mangio bene, vado a dormire presto, uso poco il cellulare...". Nello speciale- in collaborazione con Intesa Sanpaolo- in onda da oggi su Sky, tutti i segreti di Jannik Sinner per essere migliore in campo.

