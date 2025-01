Bolelli/Vavassori ai quarti. Fuori Errani/Paolini

Settima vittoria consecutiva per Bolelli e Vavassori che superano gli spagnoli Martinez/Munar e raggiungono i quarti di finale. Fuori Sara Errani e Jasmine Paolini, battute dalle russe Andreeva/Shnaider. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Simone Bolelli e Andrea Vavassori staccano il pass per i quarti di finale degli Australian Open. Alla settima vittoria consecutiva, gli azzurri hanno superato la coppia spagnola formata da Pedro Martinez e Jaime Munar con il punteggio di 6-3, 7-6 in un'ora e 50 minuti di gioco. Un match dai due volti per la coppia italiana. Il primo set in controllo, indirizzato dal break nel sesto gioco e senza difficoltà al servizio (87% di prime e tre soli punti persi alla battuta). Il secondo set, invece, è stato di rincorsa: sotto 3-0, Bolelli e Vavassori hanno recuperato un break di svantaggio e chiuso al tiebreak dopo aver annullato un set point per gli spagnoli. Ai quarti per il secondo anno di fila agli Australian Open, Simone e Andrea affronteranno adesso i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral che al primo turno avevano eliminato i n. 5 del seeding Mektic/Venus.