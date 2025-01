Alcaraz ai quarti: Draper si ritira dopo 2 set

Alcaraz vince i primi due parziali, poi Draper si ritira per infortunio: lo spagnolo accede così ai quarti a Melbourne per la seconda volta in carriera. All'orizzonte c'è la possibile sfida con Djokovic. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

