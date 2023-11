Djokovic-Rune LIVE su Sky Sport Uno

Gli otto "maestri" sono stati divisi in due gironi da quattro. Tutti gli incontri si disputeranno al meglio dei tre set e accederanno alle semifinali i primi due classificati di ogni raggruppamento. In semifinale il primo del gruppo A incontrerà il secondo del gruppo B e viceversa. In caso di pari vittorie nel round robin, per stilare la classifica si guarderanno nell'ordine i seguenti criteri: gli scontri diretti, miglior percentuale di set vinti, miglior percentuale di game vinti o, infine, posizione in classifica nel ranking ATP.